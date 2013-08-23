Фото с сайта foto-planeta.com Фото с сайта foto-planeta.com Их имена не разглашаются в интересах следствия, сообщил сегодня на брифинге в Актобе пресс-секретарь ДВД области Ардагер УАЙДИН., передает корреспондент портала  «Мой ГОРОД». В ДВД рассказали о некоторых подробностях ЧП. По словам пресс-секретаря, с заявлением о пропаже своего начальника сначала в полицию обратился заместитель главврача райбольницы Айтекебийского района Актюбинской области. Это было еще 3 августа этого года. В тот же день заявление написала и 33-летняя супруга руководителя. Искать пропавшего начали 6 августа. 21 августа полиция Актобе нашла труп человека в подвешенном состоянии в одной из квартир по улице Санкибай-батыра. В нем опознали пропавшего главного врача районной больницы. Выяснилось, что эту квартиру врач снимал в Актобе. На теле видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. - Действительно найдена предсмертная записка. В ней погибший просит винить в его смерти два человека. Есть имена и фамилии, но в интересах следствия пока они не разглашаются, - сказал Ардагер УАЙДИН. Следствие продолжается.