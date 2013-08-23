Фото с сайта asiadausy.ru Фото с сайта asiadausy.ru 22 августа по подозрению в избиении журналиста Игоря ЛАРРЫ сотрудники УВД г. Актобе задержали 27-летнего жителя города Алга. Подозреваемый был ранее судим за аналогичное преступление.    Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, во время опроса подозреваемый пояснил, что он и его четверо знакомых находились в районе «Авиагородка» и распивали пиво. В это время из подъезда одного из домов вышел мужчина лет сорока. Задержанный предложил одному из друзей ограбить этого мужчину, на что тот согласился. - Догнав мужчину (И.Ларру – прим. авт.) подозреваемый ударил его в область лица, а его товарищ стал наносить удары ногами. В это время подбежали остальные ребята и стали обыскивать карманы упавшего. После они разбежались, - сообщили в пресс-службе. У задержанного изъят мобильный телефон марки «Нокиа», который приобщен к материалам уголовного дела. Полиция ищет остальных участников преступления. Айдар БАЙЖАНОВ