Фото с сайта www.liveinternet.ru Фото с сайта www.liveinternet.ru В актюбинской областной инфекционной клинической больнице 22 августа скончался 18-летний парень . В медицинское учреждение он поступил в минувший понедельник, когда развилась уже вторая стадия бешенства. Как выяснил корреспондент портала "Мой ГОРОД", молодого человека еще в конце июня укусила за нос лиса. Хищницу компания молодых людей поймала возле поселка Кызылжар. На этот укус никто не обратил особого внимания. Лишь спустя два месяца молодому человеку внезапно стало плохо. - 19 августа на дом  была вызвана скорая медицинская помощь и больной доставлен в областную инфекционную больницу. При поступлении были жалобы на страх нехватки воздуха, боязнь воды, дуновения ветра, резких движений, боли в мышцах, затылке, обильное слюноотделение и повышение температуры тела до 40°С. После осмотра поставлен диагноз: «Бешенство,  вторая стадия», - рассказал  заместитель  руководителя ДКГСЭН по Актюбинской области Тимур СУКАШЕВ. - При нарастающих явлениях сердечно-сосудистой  и дыхательной недостаточности  22 августа 17.15 часов местного времени больной умер. Молодой человек был студентом 1-го курса актюбинского университета имени К.Жубанова.