В Атырау организатору убийства бизнесменов дали пожизненный срок

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области состоялось оглашение приговора по делу об убийстве женщины-бизнесмена и ее супруга, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главаря преступной группы, состоявшей из 5 человек, приговорили к пожизненному заключению, четверым участникам дали от 18 до 24 лет колонии строго режима. Напомним, что больше трех месяцев назад в Курмангазинском районе преступная группа из пяти человек жестоко расправилась с местной предпринимательницей и ее супругом. Перед смертью над парой жестоко издевались: замотали скотчем руки и голову, жестоко избили, после чего преступники нанесли обоим сразу несколько ножевых ранений. Экспертиза же показала, что смерть наступила не от побоев, а от удушья. Из дома убитых супругов преступники унесли мобильный телефон и драгоценности убитой женщины. Добыча преступной группы составила 6 млн. 280 тыс. тенге. Как выяснило следствие, за семьей злоумышленники вели слежку на протяжении месяца, в дом проникли ночью, когда все члены семейства крепко спали. Преступниками оказались жители поселка Макат. Возглавлял банду 46-летний Абзал ДЖАЗШИЕВ - ранее судимый за убийство и отсидевший в колонии 15 лет. Он приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Один из членов группы приговорен к 24 годам лишения свободы, двое проведут за решеткой по 23 года и один – 18 лет.