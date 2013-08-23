В Атырау экологи исследуют вредоносный котлован

Более полутора миллионов долларов США необходимо на ликвидацию газового котлована в селе Жанбай Исатайского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в село Жанбай на место выхода газового котлована выехала группа специалистов областного департамента экологии, сотрудников департамента по ЧС и руководство ТОО «ПотенциалОйл». Как стало известно в ходе рабочей поездки, причиной выхода бурового раствора и газа на поверхность стали нарушения в ходе проведения буровых работ. Буровые работы шесть лет назад здесь проводило вышеуказанное ТОО, после завершения деятельности законсервированную скважину передали обратно в государственную собственность. А через несколько лет всего в нескольких метрах от устья появилась воронка, откуда на поверхность начала выделяться масса бурового раствора с газом. Это стало причиной жалоб местных жителей, которые сетовали на смрадный запах и опасность для детей и скота, которые могли угодить в эту ловушку. Как объяснили специалисты, это является так называемым грифоном, когда из-за большого давления буровая масса находит выход на поверхность земли. Сегодня на месте были произведены заборы воздуха на наличие вредных составляющих, непосредственно жидкости из кратера и почвы. Результат станет известен уже в скором времени, пока же специалисты утверждают, что ликвидировать утечку необходимо в самые кратчайшие сроки. Работы по ликвидации достаточно дорогостоящие. Их предварительная стоимость - около полутора миллионов долларов США. Представители компании, занимавшейся бурением, заявили о готовности выделения средств на работы. Однако перед их началом еще необходимо уладить некоторые юридические аспекты - это временный отвод земельного и геологического участка. Если все пойдет по плану, то утечку возможно ликвидируют уже к концу текущего года. Пока жителям придется мириться с соседством с опасным для жизни котлованом.