bochkiВ Атырау по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития (ФИИР) будет построен завод по выпуску гипохлорида натрия. Как сообщили в управлении предпринимательства и промышленности Атырауской области, проект по госпрограмме будет реализован в Индерском районе ТОО «ТУЗ». Его стоимость - 290 млн. тенге. Средства на проект выделяются через фонд развития предпринимательства «ДАМУ». Кредитование - льготное. Гипохлорид натрия широко применяется при обеззараживании воды, а также во многих отраслях промышленности. В настоящее время этот химический реагент Казахстан закупает в других странах.   www.damu.kz