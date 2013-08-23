В предсмертной записке главврача фигурирует имя акима района

В пятницу, 23 августа, состоялись похороны найденного на днях повешенным главного врача Айтекебийской центральной районной больницы. У 37-летнего врача осталась беременная жена. Порталу «Мой ГОРОД» родственники погибшего показали предсмертную записку – в ней имена акима Айтекебийского района Амангали БЕРДАЛИНА и Жаксылыка КАСЫМОВА – заместителя главного врача больницы. Напомним, тело главного врача центральной больницы Айтекебийского района Байназара ШАГИРОВА на съемной квартире нашли его родственники и друзья. По словам близких главного врача, его до суицида довели чиновники из Айтекебийского района. Байназар ШАГИРОВ несколько дней прятался в городе в съемной квартире. По словам супруги погибшего Амангуль ТУРЖАНОВОЙ, мужу звонили и в выходные дни. "...меня политически убивают. Меня подставили даже те, кому я верил, - цитирует слова мужа Амангуль ТУРЖАНОВА. Также стало известно, что ШАГИРОВУ было поручено не давать широкой огласке и «замять дело» о недавнем массовом отравлении на свадьбе. К слову, более 60 человек отравились в ресторане, который, по некоторым данным, принадлежит супруге акима Айтекебийского района. Как рассказал журналистам Ерназар ШАГИРОВ, брат покойного, на него и после массового отравления давили. В должности главврача Айтекебийской центральной районной больницы Байназар ШАГИРОВ проработал всего 1 год. Супруги ждали появления на свет первенца. Между тем, ряд СМИ со ссылкой на областное управление здравоохранения сообщают, что главврач долгое время не выходил на работу.