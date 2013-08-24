Фото с сайта ecoplast-russia.ru Фото с сайта ecoplast-russia.ru Новый метод очитки трубопроводов показали в Атырау. Технология позволила очистить трубу на глубине 5 метров диаметром 400 мм, при этом никто не рыл большие котлованы, ни разрушал асфальт, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - В течение нескольких часов было очищено несколько метров трубы и вытащено около 2 тонн грязи, - сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Акылбек БАЙШАХАНОВ. Компания «Умирзак сервис», единственная компания, предоставляющая такие услуги в области, провела эти работы бесплатно. Так сказать, на общественных началах, чтобы показать эффективность новой технологии. Новый метод позволяет выполнять ремонт труб значительно быстрее, чем при методе «копать и заменить», при значительно меньшей стоимости работ (от 25 до 45 процентов). За счет устранения утечек, коррозионных язв, трещин, уплотнения промежутков между трубами останавливается процесс коррозий, повышается устойчивость трубы к химическим воздействиям. По сути, после процедуры «санация» внутри трубы возникает вторая труба-кожух, называемая также как «труба в трубе». Качество и надежная эксплуатация после процедуры «санация» гарантируется на 50 лет. И если принять во внимание, что инженерные коммуникации Атырау достаточно изношены, порядка 70%, то данный метод может заинтересовать местные власти. Тем более, что вся процедура занимает меньше времени и на эти работы затрачиваются меньше бюджетных средств.