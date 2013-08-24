Фото с сайта www.vdokb.by Фото с сайта www.vdokb.by В одной из частных клиник Атырау ему неудачно сделали обрезание крайней плоти, передает местное издание "Ак Жайык".   Этот факт изданию подтвердил главный врач детской областной больницы Нуркабыл АЙТМУХАМБЕТОВ, где до последнего дня находился ребёнок. На днях мальчик вместе с родителями вылетает по квоте в Астану для лечения в урологическом отделении Национального центра материнства и детства РК. По словам Айтмухамбетова, обрезание в одном из частных хирургических кабинетов города прошло 21 августа, за несколько дней до пятилетнего дня рождения ребёнка. Характер заболевания носит, по мнению медиков, ятрогенный характер - под этим термином подразумеваются любые неблагоприятные последствия, развившиеся в результате действий врача. - Из-за ошибки врача, а именно слишком туго перетянутой головки полового органа нарушился кровоток, и у ребёнка начался некроз тканей. Причём это уже второй случай в данном хирургическом кабинете. Но в первом случае родители обратились к нам своевременно. Во втором случае ребёнка, когда началось осложнение, показали оперировавшему врачу, он сказал, что всё нормально, и мальчик находился дома. В результате сегодня стоит вопрос об ампутации органа, - говорит Айтмухамбетов. - Мы решили не рисковать и направили ребенка в республиканский центр.