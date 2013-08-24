фото с сайта ru.euronews.com фото с сайта ru.euronews.com Суд Франции отклонил обращение Мухтара Аблязов об освобождении под залог на время ожидания результатов судебных разбирательств по экстрадиции, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу БТА Банка. "Мы приветствуем сегодняшнее решение суда отклонить обращение Мухтара Аблязова об освобождении под залог. Он уже сбежал из Казахстана и Великобритании, и постоянно демонстрировал неуважение к любым законам, по которым он признавался ответственным за совершенные мошенничества." - прокомментировал решение французского суда управляющий директор - член правления БТА Банка Павел Просянкин. Верховный суд Англии ранее определил бывшего председателя Совета директоров БТА Банка виновным в мошенничестве и вынес приказ о возмещении им суммы свыше 3 млрд долларов США в пользу БТА Банка. Крупное мошенничество Аблязова едва не привело к краху БТА Банк, а также стало причиной больших убытков иностранных инвесторов, в том числе французских кредиторов, ущерб которых составляет до 50 миллионов долларов США, сообщили в пресс-службе БТА Банка. "Сейчас Мухтар Аблязов находится под арестом и его отчаянные попытки выставить себя жертвой политических преследований вполне предсказуемы, но мы полагаем, что его попытки отвлечь внимание от его преступных деяний, окажутся безуспешными во Франции, как это уже произошло в Великобритании", - передает пресс-служба БТА Банка. Нахождение Аблязова под стражей, может помочь банку в его попытках вернуть активы, поскольку это должно предотвратить дальнейшие попытки Аблязова отмывать доходы, полученные от противоправных действий, комментируют в пресс-службе БТА Банка.