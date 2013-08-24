фото с сайта agro-new.ru фото с сайта agro-new.ru Нацхолдинг «КазАгро» планирует направить более 17 млрд тенге на финансирование уборочной кампании 2013 года, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Холдинг «КазАгро». В общей сумме финансирования более 13 млрд тенге приходятся на внебюджетные источники АО «КазАгроФинанс», предназначенные на закуп зерноуборочной техники и оборудования. Компания заключила договора на поставку техники казахстанскими производителями и поставщиками, а также партнерами из ближнего и дальнего зарубежья. По сообщению "КазАгроФинанс", около 300 единиц техники уже обрели своих владельцев. Аграрная кредитная корпорация, входящая в состав "КазАгро", из запланированных 3,9 млрд тенге около 2,8 млрд направила на проведение уборочных работ. Финансирование хозяйств осуществляется посредством прямого кредитования и через систему кредитных товариществ. В рамках программы «Егінжай» на финансирование хлопкоробства юга страны Фонд финансовой поддержки выделит порядка 500 млн тенге. В начале 2013 года в рамках финансирование посевной кампании Нацхолдинг «КазАгро» инвестировал свыше 69,5 млрд тенге, напоминает пресс-служба холдинга. В ходе проведения весенне-полевых и подготовки к уборочным работам было профинансировано более 3,5 тысячи заявок субъектов агропромышленного комплекса. Это позволило обработать и засеять 5,7 млн га посевной площади. Всего, согласно данным МСХ РК, под урожай текущего года сельхозкультуры размещены на площади 21,4 млн гектаров. Под зерновыми (озимыми и яровыми) занято 15,8 млн га, в том числе под пшеницей – 13,1 млн га.