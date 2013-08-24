фото с сайта vecher.kz фото с сайта vecher.kz По результатам опроса, лишь 48 % опрошеных радуются повышению своих коллег, при этом 39% испытавают чувство зависти, сообщает Today.kz со ссылкой на hh.kz. Как показал опрос, в котором приняли участие 2 760 сотрудников, только 48% работников искренне радуются повышению своих коллег в должности. Еще 18%, хотя и разделяют это важное событие в жизни сослуживцев, но испытывают легкое чувство обиды с налетом грусти – ведь на этом месте могли быть и они. Если четверть опрошенных (27%) совсем не волнует вопрос карьерного продвижения тех, с кем они работают ежедневно, то 5% всерьез расстраиваются и переживают по этому поводу, а 2% вообще в открытую высказывают свое недовольство и претензии. Отметим, что если речь идет о должности, на которую претендует сам работник, то его реакция куда острее и противоречивее. При таком раскладе 49% респондентов вроде бы и радуются за коллег, но испытывают душевные терзания, 16% огорчаются, а 7% с негодованием бегут к начальству с вопросом: «Почему не я?». Не обходится и без чувства зависти, в проявлении которого признались 39% опрошенных. Примерно столько же (31%) указали, что коллега получил повышение неоправданно. Несмотря на то, что чужой карьерный рост в душе работников вызывает разные, порой противоречивые, чувства, все-таки большинство стараются поздравлять сослуживцев с этим замечательным событием лично, а кто-то даже дарит подарки или сувениры. Впрочем, повышение коллег на личных взаимоотношениях в большинстве случаев не отражается. По крайней мере, 60% опрошенных уверяют, что продолжили общаться так же, как и раньше. Четверть тех, чье повышение волею судеб досталось коллегам, упомянули, что совсем перестали с ними разговаривать или как минимум снизили количество контактов. Однако по большей части этому способствовала загруженность коллеги или потеря общих тем для разговоров в связи с отсутствием общих рабочих задач, отметили опрошенные.