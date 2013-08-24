Фото 24.kz Фото 24.kz Только светодиоды к 2020-му году. В Казахстане все остальные источники света должны быть заменены. Сегодня о планах Правительства стало известно на семинаре, посвященном энергоэффективному освещению. В прошлом году в Казахстане уже вступил в силу запрет на продажу обычных ламп накаливания, а в течение нескольких лет будут отменены галогенные, и даже люминесцентные лампы. Массовому распространению светодиодных ламп уже сегодня мешает их высокая цена. Хотя в Правительстве предполагают, что уже через 5 лет, стоимость этих энергоэффективных источников света сравняется с ценой ламп дневного света. Светотехническая отрасль в Казахстане в последние годы получила активное развитие. Нырым НУРГАЛИЕВ, менеджер проекта ПРООН: - Рынок заполнили энергосберегающие лампы. Но чтобы как-то соответствовать нормативам, нам необходимо «подбивать» нормативную базу, то есть определенные стандарты. Светодиодные лампы у нас ещё не отражены. Поэтому нам необходимо понять, как будем действовать в этом направлении. Источник: 24.kz