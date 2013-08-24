Фото: пресс-служба УМВД Украины в Одесской области Фото: пресс-служба УМВД Украины в Одесской области В Одессе воры проникли на склад, откуда пытались похитить разнообразные товары, спрятавшись в двух картонных коробах, сообщает «Новый регион». Преступление совершили восемь человек. Чтобы попасть на территорию склада, находящегося на рынке «7-й километр», злоумышленники арендовали помещение, заключив официальный контракт. Затем они привезли на склад коробки – всего 40 штук. Когда, спрятавшись в них, воры оказались на складе (кто именно занес их в помещение, не уточняется), они дождались окончания рабочего дня. Как только склад опустел и все работники покинули его, злоумышленники выбрались из коробок, после чего заполнили их женскими сумками и обувью. Утром они намеревались покинуть помещение вместе с награбленным, однако были задержаны при попытке скрыться. Примечательно, что уехать со склада они тоже должны были в коробках. При каких обстоятельствах произошло задержание, не уточняется. Теперь преступникам грозит до восьми лет лишения свободы. Источник: lenta.ru