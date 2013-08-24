Британец разогнал тележку из супермаркета до 113 километров в час
Фото: Dobson Agency / Rex Features / FOTODOM.RU Житель Великобритании Мэтт Маккоун установил рекорд скорости езды на модифицированной тележке из супермаркета, сообщает Orange News. 52-летний экстремал сумел разогнать свое необычное транспортное средство до 113 километров в час. Для Маккоуна нынешнее достижение стало не первым: ранее он уже ездил на тележке со скоростью примерно в половину меньше достигнутой сейчас. При этом британец признался, что прежде никогда не испытывал страха, разгоняясь на тележке, но в этот раз действительно испугался. Как заявил рекордсмен, в момент разгона по взлетно-посадочной полосе аэродрома в Элвингтоне, он решил довести дело до конца, несмотря на страх. «Я решил, что надо развлекаться на полную катушку, рискнуть, и в итоге все мои усилия окупились», – отметил рекордсмен. Экстремал подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию достижения. Тележка, на которой ехал Маккоун, оборудована колесами от гоночного карта, а также двумя двигателями – один из них от вертолета, а другой – от мотоцикла. Источник: lenta.ru