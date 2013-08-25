Фото kursiv.kz Фото kursiv.kz «Почти 200 технических работников чилийской обсерватории «Альма», на которой находится крупнейший в мире радиотелескоп, начали забастовку с требованием повысить заработную плату на 15%», сообщает BBC в пятницу, 23 августа. Кроме того, по словам агентства, персонал требует компенсации за работу на большой высоте, в условиях сенсорной депривации. Профсоюзный лидер Виктор Гонсалес заявил журналистам, что служащие вынуждены были начать забастовку из-за невозможности достичь соглашения с Университетской ассоциацией США (Associated Universities Inc.), которая является их работодателем. Служащие заявляют, что работа обсерватории будет поддерживаться по резервному плану, предусматривающему выполнение основных операций. Ученые, работающие в обсерватории, в забастовке участия не принимают. Обсерватория «Альма» располагается на высоте 5 тыс. м над уровнем моря в пустыне Атакама на севере Чили. Уникальные природные условия позволяют проводить астрономические наблюдения с высокой эффективностью. Обсерватория финансируется Европейским союзом, США, Канадой, Тайванем и Японией. BBCнапоминает, что в середине августа 2013 г. однодневную забастовку провели рабочие на расположенном в Чили крупнейшем в мире медном руднике Escondida, контролируемом компанией BHP Billiton. Причиной забастовки стал ряд требований относительно заработной платы и условий труда. В 2012 г. на шахте Escondida было добыто 1,1 млн т меди, что составляет около 20% от национальной добычи Чили, являющейся производителем меди номер один. Источник: kursiv.kz