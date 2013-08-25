Фото ria.ru Фото ria.ru Новый проект казахстанского режиссера «Раненый ангел: светлые каникулы» стал стипендиатом престижной программы развития проектов «Резиденция Берлинале» при Берлинском МКФ, передает пресс-служба студии «Казахфильм». Жюри, состоящее из экспертов киноиндустрии, отобрало шесть проектов со всего мира. В течение трех месяцев (с 15 августа по 15 ноября) Байгазин и пять других молодых кинематографистов будут работать над своими новыми сценариями при поддержке известных скрипт-консультантов фонда «Нипков» и экспертов киноиндустрии. Целью программы является выход проектов на Берлинский кинорынок в феврале 2014 года. Программа «Резиденция Берлинале» проводится второй раз и ориентирована на поддержку представителей авторского кино, уже получивших первое признание на международных кинофестивалях класса «А». Напомним, что дебютная картина Эмира Байгазина впервые в истории казахского кино вошла в основной конкурс Берлинского МКФ 2013 года и завоевала «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу и приз немецкого издания «Моргенпост». Наряду с казахстанским режиссером в программе «Резиденция Берлинале» в этом году примут участие Бенс Флигауф, Венгрия («Просто ветер», лауреат Берлинале-2012), Алистэр Бэнкс Гриффин, США («Двое врат сна», Канны-2010), Себастьян Лелио, Чили («Глория», лауреат Берлинале-2013), Элина Псикоу, Греция, и Хосе Луис Валле, Мексика. До начала программы «Резиденция Берлинале» Эмир Байгазин был членом жюри программы Pardi di Domani на МКФ в Локарно. В сентябре этого года Байгазин также выступит в составе жюри на IX Международном кинофестивале «Евразия», который пройдет в Алматы. Источник: kursiv.kz