Фото 24.kz Фото 24.kz Олимпийский чемпион Серик Сапиев получил звание Посла доброй воли ЮНЕСКО по спорту. Диплом ему вручила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Победитель Олимпийских игр в Лондоне, известный боксер, удостоен почетного звания за активную работу с молодежью. Сапиев популяризирует спорт и призывает молодое поколение вести здоровый образ жизни. Стоит отметить, что казахстанский боксер ведет и большую благотворительную работу. К слову, звания посла доброй воли ЮНЕСКО по спорту удостоены такие известные спортсмены, как автогонщик Михаэль Шумахер, футболист Пеле, братья Кличко. По традиции, вручают диплом в штаб-квартире ООН в Париже. Однако Серик Сапиев получил его на Родине, в рамках форума по случаю инаугурации Международного десятилетия сближения культур. Ирина БОКОВА, генеральный директор ЮНЕСКО: - Серик Сапиев оставил неизгладимый след в мире бокса. Его целеустремленность уходит далеко за пределы боксерского ринга. Серик стремится делиться своим талантом с молодежью Казахстана. Он стал настоящим источником вдохновения для молодежи всего мира, далеко за пределами вашей страны. Серик САПИЕВ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН: - Я очень рад встать наряду с известными спортсменами, чемпионами в спорте. Я буду всецело поддерживать политику ЮНЕСКО по вопросам образования, культуры, спорта, ведения здорового образа жизни. Я знаю, что это очень важная миссия, поэтому я буду с гордостью нести эту миссию. Источник: 24.kz