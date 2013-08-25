Фото 24.kz Фото 24.kz Создан Координационный совет ветеранских организаций Центральной Азии. Об этом заявили в Алматы на Международном форуме воинов-интернационалистов. Инициатором создания выступил Казахстан. Планируется, что в него войдут представители неправительственных объединений нашей страны, а также Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. На форуме обсудили устав новой организации, выбрали председателя и приняли соответствующую резолюцию. Совет призван решить наиболее острые проблемы, стоящие перед воинами-интернационалистами Центрально-Азиатского региона. Главной же темой на нынешнем форуме стали проблемы экстремизма и терроризма в свете вывода сил международной коалиции из Афганистана. Шарипбай УТЕГЕНОВ, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных воин РК: - За 10-11 лет пребывания там этих войск, мы видим, что положительного сдвига нет, что как терроризм и экстремизм распространялся оттуда, как это было логовом, так и осталось. Поэтому с выводом коалиционных сил может возникнуть определенная напряженность в нашем ЦА регионе. И мы считаем, что эту работу должны проводить не только силовыми методами в рамках ОДКБ или ШОСа, но и профилактическими мерами, привлекая для этого общественность. Руслан АУШЕВ, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств стран СНГ: - Я думаю, что ветераны будут помогать и тесно сотрудничать с этими организациями в решении не только своих медико-социльных проблем, но и в патриотическом воспитании молодежи. Будут сотрудничать с военнослужащими, которые работают в армии государства, передавать опыт, рассказывать о том, как они выполняли поставленные задачи, какие их подстерегали трудности. Источник: 24.kz