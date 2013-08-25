Фото: DELFI Фото: DELFI В Риге арестована женщина, в течение долгого времени скрывавшая смерть пенсионерки, находившейся на ее попечении. Об этом сообщает Mixnews. По информации DELFI, пенсионерка скончалась два года назад, однако ее опекунша утаила факт смерти и прятала в своей квартире тело умершей, продолжая получать за нее пенсию и пособие. Некоторое время назад власти заподозрили обман. Подозрительным показалось то, что якобы живая пенсионерка избегает встреч с социальными работниками. Полицейские прибыли по адресу, но дверь квартиры открыть не смогли. Для того, чтобы попасть внутрь, вызвали сотрудников пожарно-спасательной службы (они проникли в квартиру через окно). В квартире они обнаружили труп, который, как сообщается, «уже почти превратился в мумию». По какой статье правоохранительные органы квалифицируют действия опекунши, не уточняется. Источник: lenta.ru