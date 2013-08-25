Шесть человек погибли в ДТП на трассе Чапаево-Жалпактал

Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в ДЧС ЗКО. Авария унесла жизни шести человек, двое мужчин в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу села Чапаево. Трагедия произошла на 21-м километре автодороги Чапаево-Жалпактал в полночь 25 августа. Сначала о ДТП сообщили в службу пожаротушения Акжайыкского района. После этого их диспетчер вышел на 112. В 00:48 сообщение поступило в ОСО ДЧС ЗКО, в 01:00 группа выехала в составе 4-х человек. В 03:15 группа прибыла на место. На месте выяснилось, что в лобовую столкнулись автомашины "УАЗ"("таблетка") и "ВАЗ-21099". Из искореженных машины спасатели извлекли тела шести человек. Один человек погиб в "Уазике" - это была пассажирка, и пятеро - в "девятке". За рулем "ВАЗа" находился житель села Жалпактал 1988 года рождения, его тело нашли среди погибших. Выжившими оказались водитель и пассажир "УАЗика" - их с тяжелыми ранениями отправили в Акжайыкскую райбольницу. Причиной ДТП, со слов очевидцев, могла стать лошадь, неожиданно появившаяся перед "УАЗиком". Медет МЕДРЕСОВ Фото предоставлено ОСО ДЧС ЗКО