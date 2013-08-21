Наибольшей популярностью в Казахстане пользуются недорогие автомобили российского производства. Об этом говорится в последнем отчете Ассоциации Казахстанского автобизнеса. Больше половины рынка за автомобилями российской сборки. Отечественные заводы заняли второе место с 21% рынка. Также среди основных импортеров автомобилей: Япония, Узбекистан, Великобритания, Корея и Германия.Самыми популярными автобрендами в Казахстане остаются LADA, Daewoo, Kia, Hyundai и Toyota. За продукцией тольяттинской марки 35% всего рынка легких автомобилей Казахстана. С куда более скромным результатом в 8,4% второе место занимают узбекские UZ-Daewoo. На третьем месте корейская марка KIA. Среди отдельных моделей в Казахстане по-прежнему пользуются популярностью LADA Priora и LADA Samara, а также Daewoo Nexia. Однако в Алматы Priora только на третьем месте, чаще всего тут покупают Hyundai Accent и Daewoo Nexia. Среди автомобилей отечественной сборки популярны LADA 4x4, Chevrolet Cruze, ZAZ Chance и KIA Cerato. Охотней всего казахстанцы приобретают автомобили стоимостью от 10 до 15 тыс. долларов, преимущественно B или C класса. Всего за месяц было продано 16 086 единиц автотехники, что на 11,1% больше июня и на 87,3% больше июля 2012 года.