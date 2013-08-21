Общественное объединение «Союз дорожников» заявило, что в Казахстане больше 30,6% дорог требуют капитального ремонта. В общей сложности основательно отремонтировать необходимо свыше 6 400 км дорог. Средний ремонт требуется 4 639 км (22% от всех путей), текущим ремонтом необходимо охватить 8 175 км (49,7%). Также дорожники обнаружили опасные дефекты на 2 504 км дорог (11,9%). В «Союзе дорожников» отметили, что анализ касается только дорог республиканского значения. Автодороги областного и местного значения находятся в еще худшем положении. По мнению представителей «Союза дорожников», причина плохого состояния автомобильных путей Казахстана в недостатке финансирования. Об инициативе Союза по возрождению дорожного фонда в Казахстане Авто@Mail.Ru уже писали. «Мы планируем взимать c АЗС примерно 5 тенге с реализации бензина, у нас в стране около 4 млн автомобилей, к примеру, 3 млн из них будут выходить каждый день на дорогу и заправлять в среднем 20 литров, в итоге получается немалая сумма, которой хватит на текущий ремонт», — заявил директор Союза дорожников Казахстана Азимхан Жумабеков.