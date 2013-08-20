В Уральске неизвестный снес автобусную остановку

ЧП произошло примерно в 18:45. Неизвестный водитель, по словам очевидцев, на машине «Toyota Camry» с российскими номерами влетел в автобусную остановку на депо, снес ее и протаранил автомобиль, припаркованный около частного дома. По словам очевидцев, водитель скрылся с места происшествия. К счастью, на момент столкновения на остановке не было пассажиров. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые сообщили, что машина будет подана в розыск. Пострадавших нет. Фото Серика Нихова