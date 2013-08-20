- Я побывал в лазарете колонии, - рассказал Павел КОЧЕТКОВ. - Сейчас там находятся 62 человека, список уже повесили. Многие в основном вспороли себе животы, самому молодому из них 19 лет. 7 человек самых тяжелых я потребовал госпитализировать. В автозак они пошли своими ногами. Я разговаривал с одним из заключенных. Он сказал, что вчера их под дождем раздели и на плацдарме избивали сотрудники внутренних войск. Отобрали личные вещи. Это одна сторона. По версии сотрудников департамента уголовно-исправительной системы, они провели обысковые мероприятия, в ходе которых были изъяты колото-режущие предметы, сотовые телефоны. Что касается теплых вещей, они должны храниться в вещевом. Также сотрудники говорят, что заключенные не захотели надевать новую робу с люминесцентными полосками, требовали послабления режима, не хотели вставать в шесть утра. Здесь конфликт интересов. Между тем, корреспонденты «МГ» стали свидетелями, как заключенных привезли в областную клиническую больницу. Автозак заехал во двор облбольницы и остановился возле травмпункта. В это время «кузетовцы» во двор клиники никого не пускали, даже экстренно больных завозили с другого входа. Заключенных по одному отводили в травмпункт и, видимо, после перевязок заводили обратно в автозак. Позже поступила информация, что четверо заключенных все же погибли. однако начальник департамента уголовно-исполнительных система Бекболат ТУРЕМУРАТОВ опроверг ее: - Здесь были все надзорные органы, прокуратура все проверила. Погибших нет. Действительно 62 человека нанесли себе увечья. Все они находятся в лазарете. 8 заключенных с подозрениями на глубокие раны отправили в больницу, но диагноз не подтвердился, и они сейчас находятся в колонии под наблюдением наших врачей, - сказал начальник. Многие из заключенных. нанесших себе увечья, отбывают сроки за мошенничества, разбой, кражи и убийства. Напомним, это уже второй бунт заключенных в РУ-170/2 с начала нынешнего года. 26 февраля 7 осужденных, которых перевели из колонии Атырау, порезали себя осколком кафеля. За день до этого 40 заключенных привезли из атырауского режимного учреждения. Поскольку колонию в Атырау реконструируют. 879 человек содержатся в РУ-170/2.