Фото http://auto.mail.ru Фото http://auto.mail.ru Казахстанский дилер презентовал новый внедорожник Range Rover Sport. На нашем рынке гамма двигателей будет включать два 3-литровых турбодизеля TDV6 (258 л.с.) и SDV6 (292 л.с.), а также 3-литровый бензиновый V6 Supercharged (340 л.с.) и 5-литровый V8 Supercharged (510 л.с.). Позднее дилеры обещают представить еще один дизель, 4,4-литровый V8, мощностью в 339 л.с. и с 700Н·м момента. Все авто будут комплектоваться 8-ступенчатой АКПП ZF. Названы цены на Range Rover Sport в Казахстане - Фото 2 Как заявили на презентации представители марки, в Казахстане Range Rover Sport будут адаптированы для местного топлива и смогут питаться даже 92-м бензином, что не скажется на потере мощности. Самый дешевый Range Rover Sport будет стоить в Казахстане 95 тыс. долларов. Во столько обойдутся базовые версии с двигателями TDV6 и V6 3,0 Supercharged. За дизель SDV6 в «базе» просят 100 тыс. долларов. Верхнюю планку, 175 тыс. долларов, устанавливает Range Rover Sport с 5-литровым бензиновым мотором и полной комплектацией Autobiography. Такой же автомобиль, но в базовой комплектации обойдется в 145 тыс. Источник: auto.mail.ru