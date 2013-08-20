Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В ответ на жалобы горожан, возмущенных созерцанием траха в салонах припаркованных авто, швейцарские власти были вынуждены построить секс-гаражи. На создание так называемых «зон красных фонарей» в Цюрихе было потрачено два миллиона евро. За их появление на специальном референдуме проголосовали более половины жителей города. Официальное открытие девяти бесплатных муниципальных точек, рассчитанных на 40 машиномест, где автомобилисты смогут спокойно уединиться со своими партнершами, состоится 26 августа, но тестовые «пробы», говорят, уже прошли успешно. Поскольку проституция в Швейцарии узаконена, то посексоваться можно будет и с работницей сферы интим-услуг. Автомобилисты проезжают по дороге, вдоль которой стоят продажные девушки. Выбрав партнершу и договорившись о цене, водитель приезжает вместе с ней в один из этих «гаражей».
Путь к секс-гаражам указан специальными знаками. Точки оборудованы аварийными кнопками, нажав на которую, можно будет вызвать полицию, в случае форс-мажорных обстоятельств. Источник: auto.lafa.kz