Налоговики Алматы обнаружили 271 тонну прямогонного бензина с октановым числом 59. Некондиционный бензин завезли под видом «Нефрас». В Налоговом департаменте заявляют, что партия была выявлена на одной из нефтебаз города, и попадания ее в сеть АЗС южной столицы удалось не допустить. Как сообщают в Налоговом департаменте, некондиционный бензин могли подмешивать в другие партии топлива для увеличения объема. По данному правонарушению Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о наложении штрафа на сумму 1 млн тенге с конфискацией некачественных нефтепродуктов. Как недавно сообщали на Авто@Mail.Ru, чаще всего в Казахстане топливо разбавляют на АЗС или в процессе перевозки. После проверки 109 предприятий, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, нарушения были обнаружены в 67 случаях.