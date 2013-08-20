Фото: kam-byzrda.com.ua Фото: kam-byzrda.com.ua В Львовской области открыли памятник землякам, погибшим в ходе советско-польской войны в боях с Первой конной армией, которой командовал Семен Буденный. Об этом сообщает УНИАН. В церемонии открытия принимали участие генеральный консул Польши Ярослав Дрозд и представительница администрации Львовской области Оксана Погорилко. «Одним из ярких и героических моментов украинско-польской войны против большевиков была битва под Задворьем 17 августа 1920 года, — заявила Погорилко. — Сегодня мы вместе отдаем дань памяти львовской молодежи, которая под командованием капитана Болеслава Зайончковского здесь, на этом месте, встретила и дала отпор большевистским войскам, которые пытались захватить Львов». В областной администрации отметили, что речь идет о примерно 300 добровольцах, среди которых были, в частности, студенты. Советско-польская война велась в 1919-1921 годы за контроль над территориями распавшейся Российской Империи — Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии. Первая конная армия под командованием Буденного была включена в состав Юго-Западного фронта. Она была задействована в Киевской операции, в ходе которой, в частности, заняла Житомир и Ровно. Позднее вела бои на подступах к Львову. Последний в итоге взят не был: по Рижскому мирному договору, завершившему советско-польскую войну, он остался польским городом. Источник: lenta.ru