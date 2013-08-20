Египетские военные по ошибке застрелили журналиста
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Египетские военные 19 августа по ошибке застрелили журналиста, сообщает Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности. Журналист отделения газеты «Аль-Ахрам» в провинции Бухейра Тамир Абдель Рауф был убит после наступления комендантского часа на контрольно-пропускном пункте в городе Даманхур на севере Египта. Военные открыли огонь по автомобилю, в котором находился журналист, после резкого разворота, который машина выполнила перед КПП. По словам военных, они решили, что водитель пытается избежать проверки. Как объяснили в службе безопасности Египта, стрельба по машине была открыта по ошибке, поскольку на журналистов действие комендантского часа не распространяется. Помимо Тамира Абделя Рауфа, в машине также находился его коллега из другого издания, «Аль-Гомхурия». Он получил ранения. Комендантский час с 19:00 по 06:00 был введен в 12 провинциях Египта 14 августа. В тот же день на всей территории Египта был объявлен режим чрезвычайного положения. Эти решения власти Египта приняли на фоне массовых беспорядков, начавшихся в Каире и других городах страны. Беспорядки были спровоцированы операцией полиции по вытеснению сторонников экс-президента Мохаммеда Мурси с площадей Каира. Волнения в Египте продолжаются с начала июля, когда военные отстранили от власти бывшего президента страны Мохаммеда Мурси. Исламисты, поддерживающие Мурси, отказались признавать новое правительство страны и устраивают демонстрации, требуя вернуть власть бывшему президенту. За время беспорядков в Египте были убиты более тысячи человек. Источник: lenta.ru