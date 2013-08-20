ЦРУ признало причастность к иранскому перевороту в 1953 году
Фото: AFP Центральное разведывательное управление США рассекретило материалы, подтверждающие прямое участие ведомства в иранском перевороте в 1953 году. Документы опубликованы на сайте Архива национальных служб безопасности (National Security Archive) — неправительственной организации, занимающейся сбором рассекреченных данных. Обзор материалов приводит BBC News. Всего в открытый доступ выложили 21 документ, подтверждающий участие ЦРУ в подготовке и исполнении операции «Аякс» (TPAJAX), которая была направлена на свержение премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка и возвращение к власти шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Историки ведомства также описывали меры по снижению негативных последствий для США после участия в операции. В качестве одной из причин, по которым ЦРУ вмешалось во внутреннюю политику Ирана, в документах называется возможное попадание страны за «железный занавес». «Это означало бы победу Советского союза в Холодной войне и поражение Запада на Ближнем Востоке», — написал в своем отчете один из авторов операции Дональд Уилбер (Donald N. Wilber). Документы были предоставлены по запросу заместителя директора архива Малкольма Бирна (Malcolm Byrne) к 60-й годовщине переворота, который произошел 19 августа 1953 года. «Больше нет причин скрывать в тайне такой важнейший эпизод из нашего прошлого», — рассказал Бирн, отмечая, что многие сведения о событиях в Иране до сих пор остаются закрытыми. Материалы, подтверждающие участие специальных служб США в иранском перевороте уже появлялись в открытом доступе. Так, в 2000 году The New York Times опубликовала статью о поддержке свержения иранского правительства со стороны США и Великобритании. В документе тогда непреднамеренно были рассекречены имена участвовавших в операции агентов ЦРУ. Переворот в Иране в 1953 году произошел после того, как пришедший к власти премьер-министр Мохаммед Моссадык принял закон о национализации нефтяной промышленности и разорвал отношения с США и Великобританией. Приведенный к власти шах Мохаммед Реза Пехлеви правил до 1979 года, когда он был вынужден эмигрировать из страны после начала Исламской революции. Источник: lenta.ru