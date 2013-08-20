Обнаружены неизвестные ранее записи Мартина Лютера
Фото: Jens Wolf / DPA / AFP В библиотеке немецкого Вольфенбюттеля обнаружили старейшие рукописные записи реформатора Мартина Лютера. Об этом со ссылкой на руководителя отдела рукописных текстов местной библиотеки герцога Августа Кристиана Хайцмана (Christian Heitzmann) сообщает Wolfenbutteler Zeitung. В одном из снятых с баланса библиотеки томов ученый-теолог Ульрих Бубенхаймер обнаружил пометы на полях, почерк которых, как показала экспертиза, совпал с образцами рукописных текстов Лютера. Пометы были оставлены в текстах современника реформатора — итальянского монаха, поэта и гуманиста Баттисты Мантовано. Лютер в заметках пояснял значения отдельных латинских слов. Из других произведений философа известно, что Мантовано был первым поэтом-современником, произведения которого он изучал в Эрфурте в период с 1505 по 1511 годы. Записи, сделанные рукой Лютера, также обнаружили в «Императорской хронике» Якоба Вимфелинга, в текст которой философ вставил важные даты из жизни Святой Елизаветы Тюрингской. «Это говорит о его глубоком почитании святых в то время», — заключает Хайцман. Предыдущая значимая находка, связанная с именем Лютера, относится к 2011 году. Тогда в Штральзунде обнаружили подписанное Мартином Лютером письмо герцогу Барниму IX, которое предположительно относится к 1545 году. Главным текстом Лютера считаются «95 тезисов», которые были вывешены в 1517 году на двери церкви в Виттенберге и положили начало Реформации и истории протестантизма. Источник: lenta.ru