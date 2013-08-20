фото с сайта megatorrents.org фото с сайта megatorrents.org За последние годы в Казахстане увеличилась продолжительность жизни. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Салидат Каирбекова, передает Today.kz. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по республике за последние годы выросла более чем на 2,5 года. В динамике за последние 10 лет в стране отмечается рост рождаемости почти в 1,3 раза, естественный прирост населения возрос в 2,1 раза, материнская смертность снизилась в 3 раза, младенческая (с учетом перехода страны на критерии «живое» «мертвое» рождение, рекомендованное ВОЗ) - в 1,5 раза», - сообщила Каирбекова. По ее словам, снижение показателя материнской, младенческой смертности было достигнуто благодаря принятию системных мер, которые были направлены на укрепление здоровья женщин и детей. В частности, по ее информации, были внедрены эффективные международные технологии. «Это программа безопасного материнства, интегрированное ведение болезни детского возраста и др.», - пояснила она. Кроме того, по данным министра, в течение последних трех лет работает Республиканский центр координации внедрения эффективных технологий, в каждом регионе действуют на базе перинатальных центров и детских больниц учебные центры по непрерывному профессиональному развитию медицинских работников, которые оказывают непосредственную медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам и детям. Более 80% медицинских работников родовспомогательных и детских организаций были обучены по международным стандартам. А также значительно улучшена экстренная, неонатальная, педиатрическая помощь.