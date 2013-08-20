Как следует из материалов дела, в мае 2010 года пьяный мужчина пришел в дом близких родственников. В доме не оказалось никого, кроме дочери хозяев, которой на тот момент было 8 лет. Педофил надругался над ребенком. Свидетелем отвратительной сцены стал отец девочки, вернувшийся домой. Суд признал насильника виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 120, части 4 УК РК и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.