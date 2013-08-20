samoletВ связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Турции, где в последнее время участились случаи отравлений среди туристов, эпидемиологи усилили контроль в аэропортах и вокзалах за прибывающими из-за рубежа людьми. - Мы усилили санитарно-карантинный контроль, в частности, в международном аэропорту Атырау. В первую очередь за прибывающими людьми из Турции. На сегодняшний день больных инфекционными заболеваниями выявлено не было, - сообщил начальник областного департамента санитарно-эпидемиологического надзора Умирзак ЗИНУЛЛИН. Несмотря на это, усиленный контроль будет продолжен, отменить его могут только в министерстве здравоохранении. Стоит отметить, что через международный аэропорт еженедельно проходят сотни граждан дальнего зарубежья. На данный момент аэропорт принимает международные рейсы из Стамбула и Амстердама. Только с начала года аэропорт принял около 2,5 тысяч международных рейсов. В том числе из Стамбула  63 рейса, это более 680 человек. А также из Амстердама  217 рейсов, более 20 тысяч человек.