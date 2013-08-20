- Мы усилили санитарно-карантинный контроль, в частности, в международном аэропорту Атырау. В первую очередь за прибывающими людьми из Турции. На сегодняшний день больных инфекционными заболеваниями выявлено не было, - сообщил. Несмотря на это, усиленный контроль будет продолжен, отменить его могут только в министерстве здравоохранении. Стоит отметить, что через международный аэропорт еженедельно проходят сотни граждан дальнего зарубежья. На данный момент аэропорт принимает международные рейсы из Стамбула и Амстердама. Только с начала года аэропорт принял около 2,5 тысяч международных рейсов. В том числе из Стамбула 63 рейса, это более 680 человек. А также из Амстердама 217 рейсов, более 20 тысяч человек.