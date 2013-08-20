В Уральске санкционировали арест бывшего председателя СПК

Дело по избранию меры пресечения для бывшего председателя СПК "БатысПоймаАгро" Армата АХМЕТОВА, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в сумме 399 миллионов 600 тысяч тенге, проходило вчера в областному суде ЗКО под председательством судьи Бактыгулова. Теректинский районный суд отклонил санкцию на арест, которую подал помощник прокурора Юрий АСТАФЬЕВ, и назначил меру пресечения - подписку о невыезде. В областном суде под председательством судьи Маханбета БАКТЫГУЛОВА был санкционирован арест Армата АХМЕТОВА сроком на 2 месяца. Как ранее сообщала пресс-служба областной прокуратуры, управление специальных прокуроров расследует уголовное дело, возбужденное по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества» в отношении должностных лиц СПК «БатысПоймаАгро». Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных 19 сельхозтоваропроизводителям области на весенние полевые и уборочные работы. Армат АХМЕТОВ проходит по делу в качестве подозреваемого.