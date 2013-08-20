- В июне 2009 года бывшим руководителем городского отдела строительства в сговоре с группой неизвестных лиц из государственной казны было похищено около 11 миллионов тенге. После проведения следственных мероприятий стало известно, что "кормушкой" для злоумышленников стала программа «Строительство кредитного жилья", реализуемая в Атырау. Вверенные денежные средства преступники похитили путем подписания фиктивных актов выполненных работ, - рассказали в ведомстве.