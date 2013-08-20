фото с сайта thenews.kz фото с сайта thenews.kz АО «КазТрансГаз» направит на внутренний рынок от 70 до 80% объемов газа, добываемого на Кашаганском месторождении. Об этом сообщил генеральный директор компании Серик Султангали, передает primeminister.kz. Соответствующий договор купли-продажи газа с Кашаганского месторождения подписан сегодня в Астане между нацоператором в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» и подрядными компаниями по Соглашению о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту. «Мы сегодня подписываем исторический документ. Он уникален тем, что мы получаем дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка. Предварительное распределение долей будет следующее: от 70 до 80% получаемого газа - населению Казахстана, а 30-20%, в зависимости от потребностей внутреннего рынка, будет реализовываться на экспорт», - сказал Султангали. При этом глава компании отметил, что первый газ с месторождения будет получен в ближайшие месяцы. Согласно информации, по условиям договора, КТГ будет приобретать весь объем кашаганского газа, добываемого на первом этапе до окончания срока действия СРП – до 2042 года. Запланированный ежегодный объем поставок кашаганского газа составит от 2,5 до 3 млрд кубических метров, что позволит консолидировать значительные объемы газа для внутреннего рынка и на экспорт. Источник: today.kz