фото с сайта muravlenko.com фото с сайта muravlenko.com В Астане по состоянию на 1 августа 2013 года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве увеличилась на 7,7% и составила 179 890 человек, сообщает Today.kz со ссылкой на столичный департамент статистики. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 августа 2013 года, активно работающих на рынке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5,6% и составило 48 270 единиц, в том числе – 7089 юридических лиц, 41 177 – индивидуальных предпринимателя, 4 – крестьянских хозяйства, говорится в сообщении. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 августа увеличилась на 7,7% и составила 179 890 человек. Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-июль 2013 года увеличился, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,5% и составил 686 877 млн тенге.