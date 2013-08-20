фото с сайта kapital.kz фото с сайта kapital.kz В июле 2013 года официальными дилерами Казахстана продано 16 086 новых автомобилей (против 8587 единиц за аналогичный период прошлого года, рост составил 87,3%). Об этом Today.kz сообщили в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса. Всего, по данным АКАБ, за период с начала года эта цифра составила 84 836 единиц (в прошлом году аналогичного периода – 48 567 единиц, рост 75%). По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 11% (напомним, в июне этого года цифра продаж – 14,4 тысячи единиц). Доля импорта среди проданных автомобилей от начала года составила 79%, доля автомобилей отечественной сборки - 21% (67032 и 17804 единиц, соответственно) и это второе место после России. Среди стран-производителей автомобилей доля продаж техники происхождением из РФ поднялась на 1,6% (44 311 против 24 559 единиц в АППГ), рост количества продажа составил 80%, японские производители занимают третье место на казахстанском авторынке с 9% долей и количественным ростом на 18%, продажа продукции из Узбекистана незначительно выросла в долевом отношении 8,9% (в АППГ – 7,6%), но в количественном отношении рост составил 99% (7378 единиц против 3704 в АППГ). Рост количества проданных автомобилей собранных в Объединенном Королевстве – наиболее впечатляет (это в основном внедорожники родом из Японии): в 7 раз (2764 единиц против 390 в АППГ). Корейские производители несколько уменьшили свою долю присутствия, а количественный рост составил 41%. Германские производители серьезно отстают от динамики рынка: падение продаж по количеству привел к потерям доли рынка (0,9% против 1,6% в АППГ).