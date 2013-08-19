Фото с сайта vk.com Фото с сайта vk.com Матч между футбольными клубами «Атырау» и «Акжайык», прошедший вчера на стадионе «Мунайшы», не  выявил победителя. Футболисты разошлись мирно. На поле игроки обеих команд вышли в футболках с надписью «Эмиль, мы с тобой!». После 90 минут игры на табло зафиксирован окончательный результат – 2:2. На поле игроки обеих команд вышли в футболках с надписью «Эмиль, мы с тобой!». Тем самым футболисты выразили поддержку Эмилю КЕНЖИСАРИЕВУ, игроку ФК «Актобе», который на прошлой неделе был избит неизвестными людьми. Сейчас пострадавший футболист находится в больнице в состоянии комы. Сам матч проходил в упорной борьбе. После первого тайма местный «Атырау» проигрывал уральцам со счетом 2:1. На голы ЧЕРНЫ и КОСТРУБА атыраусцы смогли ответить единственным голом. Под занавес матча АЛВЕШ реализовал пенальти. Во втором тайме, несмотря на все усилия «Акжайыка» сохранить счет, футболисты «Атырау» сумели забить второй гол. В итоге боевая ничья. Несмотря все усилия, команда «Акжайык» в турнирной таблице находится на последнем месте. ФК «Атырау» сохраняет седьмую строчку в футбольном чемпионате.