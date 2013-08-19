В Уральске на машину упало дерево

18 августа в 18:00 по адресу Ярославская, 8 на автомобиль "Ауди-А6" упало дерево - разбито лобовое стекло, помят капот и левое крыло. - Моя квартира находится на первом этаже, - рассказал хозяин автомобиля Михаил. - Я заехал домой, чтобы собраться на рыбалку. Так как у нас все деревья наклонены в сторону автостоянки, машины у нас во дворе ставят, где попало. Я поставил свою машину под окнами. Думал, зайду на 10 минут и выйду, она все равно никому не мешает. Уже в квартире я услышал страшный грохот. Сначала подумал, что у кого-то балкон обвалился, потому что звук был такой бетонный. Когда вышел, увидел, что упало дерево, а рядом мальчик стоит на велосипеде, кричит и плачет. Слава Богу, ребенок не пострадал, только очень сильно испугался, да на его месте и взрослый бы человек испугался! Как утверждают жильцы дома, дерево не сухое, возможно оно сгнило внутри. Жильцы дома обратились в ДЭП и в свой КСК "Коммунальник", но дерево все еще лежит около подъезда. Фото Серика Нихова