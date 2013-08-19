Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz Двое детей жителя Мугалжарского района обратились в суд с просьбой взыскать  алименты с родного отца, несмотря на их совершеннолетние. В суде истцы признали, что до своего 18-летия исправно получали алименты с родителя, однако нуждаются в дальнейшем содержании, поскольку оба являются студентами колледжа. Поскольку отец отказался оказывать материальную помощь добровольно, молодые люди просили суд обязать его выплачивать алименты до достижения ими 21 года. На судебном заседании мужчина вновь отказался от выплат. - Он пояснил, что не имеет возможности оплачивать алименты, так как имеется другая семья и двое детей, которые также обучаются в городе, заработная плата составляет 85 000-90 000 тенге, в связи с чем просил суд отказать в иске, - сообщили в Мугалжарском районном суде. Однако суд вынес решение не в пользу ответчиков. Его обязали выплачивать алименты в размере 8-ми МРП (1 МРП = 1713 тенге) каждому из двоих детей от предыдущего брака до достижения ими 21-летнего возраста. Решение уже вступило в законную силу.