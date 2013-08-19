Фото с сайта www.goodfon.ru Фото с сайта www.goodfon.ru В мае 2011 года в поселке Тассай Хромтауского района с пастбища одного из ТОО была совершена кража 14 голов лошадей. Ущерб составил более 3 миллионов тенге. Барымтача удалось задержать лишь спустя два года после преступления, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Актюбинский областной суд. По данным следствия, 45-летний житель Актобе совершил кражу не один, однако установить его подельников полицейским так и не удалось. Также следствию не удалось установить всех скупщиков похищенного скота. Известно лишь, что за 9 голов лошадей преступники выручили 600 тысяч тенге. На днях Хромтауский районный суд вынес решение в отношении единственного подозреваемого в этом деле, личность которого была установлена. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Кроме того, осужденный обязан возместить материальный ущерб ТОО в размере 2 901 000 тенге.