фото с сайта mk-kz.kz фото с сайта mk-kz.kz Глава Атырауской области высказал свое мнение по поводу ношения хиджаба и отращивания бород, сообщает azh.kz. Аким отметил положительные сдвиги в религиозном воспитании молодежи, например, приглашение в область авторитетных теологов, и высказал свое мнение по поводу того, что казахские девушки стали носить хиджаб, а парни - отращивать бороды. "Они одеты так, как будто у них кто-то умер. Что они хотят этим продемонстрировать? За душой у них ни знаний, ни воспитания. Каково их будущее? Это относится и к молодым людям, отпускающим бороду и укорачивающим брюки. Критикам они заявляют, мол, а что, разве лучше, когда девушки одеты в открытую одежду? Но не надо бросаться из крайности в крайность, надо равняться на цивилизованные страны", - считает аким. Источник: today.kz