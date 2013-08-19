Врачи и пациенты выбежали на улицу. К больнице подъехали сотрудники полиции, ДЧС и пожарная служба. По прибытию было установлено, что на третьем этаже кто-то оставил рюкзак, который не представляет никакой опасности. Владелец рюкзака не установлен. Подробности выясняются.