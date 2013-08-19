В Уральске на пешеходном переходе сбили женщину

Авария произошла примерно в 13:00 по проспекту Достык-Дружба. На нерегулируемом пешеходном переходе напротив Золотой церкви сбили женщину 1976 года рождения. По словам очевидцев, женщина только перешла на пешеходный переход, и на нее наехал автомобиль "Ауди-А8". - За рулем была женщина, - рассказал очевидец ДТП. - Она ехала со скоростью 60 километров в час, не меньше. Похоже, что она просто не заметила пешехода. Она попыталась затормозить, но у нее не получилось, и она совершила наезд. Женщина, которая переходила дорогу, аж отлетела. Пострадавшую увезли на «скорой» в отделение травматологии областной клинической больнице в состоянии средней тяжести и переломом голени.