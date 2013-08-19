Фто с сайта ekb.blizko.ru Фто с сайта ekb.blizko.ru Постановление главного государственного санитарного врача РК «О запрете ввоза и оборота пищевой продукции производства компании «Fonterra», потенциально зараженных токсином ботулизма, вышло 8 августа, а в Уральской СЭС только сегодня заявили о намерении изъять продукцию с прилавков магазинов. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции. - Потенциально опасными являются два вида молочных смесей, - рассказал главный санитарный врач города Мухамед АРЫСПАЕВ. - Это детская молочная смесь «Нутрициа Карикар. Формула для младенцев. 1 этап», которая рекомендована для детей от рождения до 6 месяцев, производства компании «Нутрициа», также «Нутрициа Карикар Голд + Переходная формула 2 этап», которая рекомендована для детей от 6 месяцев. Эти смеси расфасованы в банки по 900 граммов, произведены в период с 21 мая по 2 августа. Третьим запрещенным продуктом являются специализированные напитки для спортсменов питания «Ассу Боди» производства компании «Витако Хелс». На конференции сообщили, что «по выявлению запрещенных продуктов питания управлением санэпиднадзора БУДУТ проводиться проверки и изъятие продукции». На сегодняшний день запрещенных продуктов выявлено не было. Также главный санитарный врач города рассказал о проведении исследования кондитерских изделий производства «Roshen». - На сегодняшний день было отобрано 8 проб конфет украинского производства, - рассказывает Мухамед АРЫСПАЕВ.- Содержание бензопирена не обнаружено, то есть продукция соответствует санитарным требованиям.