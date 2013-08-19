В Уральском зоопарке у павлинов появились птенцы

В минувшие выходные посетители центра юннатов – детского зоопарка смогли увидеть новое потомство павлинов, которые появились в неволе. Потомство появилось у пары индийских павлинов. Четыре птенца неотступно бегают возле своей мамы. Маленькие представители из отряда курообразных прекрасно кушают и хорошо двигаются. - Павлины в неволе не очень плодовиты, но хорошо переносят непогоду, - рассказывает учитель биологии Наталья СКАЧКОВА. - Практически не уживаются с другими видами домашних птиц в виду своего воинственного характера. Павлины-самцы не считаются хорошими отцами и в выведении потомства не принимают практически никакого участия. Другое дело самки: после того, как птенцы вылупятся из скорлупы, они неотступно следят за каждым их шагом, в период опасности или ночное время самка прячет птенцов под оперением хвоста. Павлины любят двигаться, поэтому им нужен большой вольер. Чего нельзя сказать об их клетке в уральском зоопарке. На днях в центре решат, куда разместить новых обитателей.