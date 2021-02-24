Всего без электроэнергии остались 3112 абонентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 24 села в ЗКО остались без электричества из-за непогоды Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным оперативного штаба МЧС, без электроснабжения остаются 24 населенных пункта в восьми районах области, всего 3112 абонентов. - В районе Байтерек без электричества остались п. Шалгай, п. Трекино, п. Кушум, п. Озерное и п. Забродин, всего 1596 абонентов. В Казталовском районе - п. Беспшен, п. Никонор, п. Хайруш, п. Оразгали, п. Жулдыз и п. Жагор, всего 260 абонентов. В Акжайыкском районе - п. Бесоба, п. Жанажол, п. Отп.Степь и п. Кабыршакты, всего 523 абонента. В Жангалинском районе - п. Борки и п. Саралжын, всего 96 абонентов. В Теректинском районе - п. Бекей и п. Федоровка, всего 396 абонентов. В Чингирлауском районе - п. Жнишке, всего 14 абонентов. В Сырымском районе - 45 абонентов п. Казахстан, в Бурлинском районе 182 абонента из п. Жанаталап, п. Тунгуш и п. Карашыганак, - сообщили в МЧС РК. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что утром 24 февраля приняли 32 заявки об отсутствии электричества. - Все обратившиеся являются жителями частных домов. Бригады выехали на места, до наступления темноты рабочие постараются восстановить электричество. В основном обращаются жители Зачаганска, Деркула и района Старого аэропорта, - пояснили в пресс-службе акима города. Стоит отметить, что в области из-за непогоды вторые сутки закрыты трассы по всем направлениям. - В снежных переметах находится 21 единица техники. В пункте обогрева региона размещено 5 человек. В аварийно-спасательных и неотложных работах задействованы 77 человек и 50 единиц техники. Всего с 11.30 до 14.30 24 февраля спасены 4 человека, - отметили в МЧС РК. Напомним, в ЗКО вторые сутки сильный ветер, за городом метель. В области закрыты трассы по всем направлениям. Спасатели просят жителей ЗКО не выезжать за город без крайней необходимости. Департаментом по ЧС развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 55-40-88. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.